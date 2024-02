Renascer: José Augusto abre mão de sua parte da herança de Inocêncio

O médico afirmará ao pai que não pretende cuidar da sua parte do império de cacau que ele herdou.

Amores, após o casamento de Inocêncio com Mariana, José Augusto aparecerá nas fazendas de seu pai, onde dará uma volta junto com seu irmão João Pedro por tudo aquilo que um dia será deles.

Após o passeio com o irmão, Augusto será convocado pelo pai para uma conversa, onde Inocêncio deixará claro que quer ver a competência dos filhos para cuidar de todo o império que ele construiu.

“Seus irmão por enquanto só fizéro o que sabem de melhó: falá. Mas eu já disse que essa burra aqui secô! A terra é de vocês e cada um que se vire pra cuidá do que é seu”, afirmou o ricaço que ficará surpreso com a decisão do primogênito, em relação a sua parte nas terras.

“Até por isso… depois de pensar muito, decidi que não quero essas terras comigo. Eu… eu vou fazer um trato com João Pedro”, revelará o médico.