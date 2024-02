Renascer: João Pedro vai ao casamento de Mariana e assombra lua de Mel de seu pai

Durante a cerimônia a jovem terá certeza de seus sentimentos pelo filho de José Inocêncio e isso acabará atrapalhando a sua lua de mel com o fazendeiro.

Minha gente, eu não sei vocês, mas eu estou amando todo o enredo que o triângulo amoroso entre pai, José Inocêncio, filho, João Pedro, e mulher, Mariana,está trazendo para a novela das 21h. Que a moça está completamente dividida entre eles não é novidade para ninguém, contudo, ela não conseguirá tomar essa decisão antes da cerimônia de seu casamento com Inocêncio.

Bancando a durona, ela tentará ignorar os seus sentimentos pelo herdeiro do fazendeiro, por pensar que jovem está conformado com o casamento dela com seu pai, porém, tudo mudará quando Mariana ver João Pedro chorando na cerimônia, o que fará ela perceber que também é apaixonada por ele.

Após o casamento, na lua de mel dos pombinhos, Mariana verá o rosto de João Pedro no lugar do rosto de José Inocêncio e se assustará de forma tão escandalosa que fará com que o marido perceba e, desabafando, a coloque contra a parede.

“Às vezes tenho a impressão que você se casô comigo de corpo e com ôtra pessoa em sua cabeça”, desabafará Inocêncio.

“Vai vê num era você quem tava se deitando comigo esperando se acordá co’a ôtra?”, desconversará a moça.

“Tem certos fantasma que é melhor a gente dexá enterrado, que é pra gente num perdê a viagê”, tranquilizará o fazendeiro.