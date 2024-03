Renascer: João Pedro pede perdão para José Inocêncio

O herdeiro do império de cacau se sentirá culpado ao descobrir que Damião, o homem que ele contratou na fazenda, planejava matar o seu pai.

Amores, nos próximos capítulos da novela das 21h, Damião confessará que sói foi para a fazenda no intuito de matar José Inocêncio e isso deixará João Pedro, o filho mais novo do fazendeiro e contratante de Damião, se sentindo extremamente culpado.

Durante uma conversa entre pai e filho, o jovem perguntará se existiu algum tipo de luta corporal entre ele e o jagunço, principalmente para que o criminoso fosse desarmado, porém, Inocêncio afirma que não.

“Não… num precisô chegá nesse tanto… ele me entregou a faca, sem nenhuma resistência”, afirmou o fazendeiro.

Abalado com o ocorrido, mesmo sem se dar muito bem com o pai, João Pedro pedirá perdão para Inocêncio, afirmando que ele foi o responsável por aceitar Damião em suas vidas, desobedecendo às ordens e colocando a vida do próprio pai em risco.

“Mái fui eu que aceitei ele aqui… E dei emprego pra ele… contra a sua vontade. Sinhô me perdoe de tê agido contra sua ordê”, implorará o herdeiro.