Renascer: Inocêncio faz pedido inusitado para Buda

O fazendeiro afirmará para a psicóloga que acredita que ela será a única nora que lhe dará um neto.

Amores, sem saber que a atual nora, por parte de José Venâncio é uma mulher transsexual, José Inocêncio terá a brilhante ideia de pedir um neto para Buda, o que biologicamente é impossível de acontecer.

Tudo começará quando a moça for pegue no flagra dentro do escritório do fazendeiro, o que deixará surpreso, porém, logo em seguida ela ganhará o coração do sogro, ao contar que estava no escritório lendo um livro de Jorge Amado.

Após uma boa prosa que será trocada entre eles, Inocêncio irá elogiar Buda e acabará fazendo o pedido inusitado para a moça.

“Num conheci a ôtra mulé de José Venâncio, mais tenho a impressão de que ele fez a escolha certa. Gostei muito de você, Buba, do seu jeito”, iniciará o fazendeiro, que logo em seguida pedirá para que a mulher lhe dê um neto.

“Tô achando que a única pessoa que vai poder me dar um neto nessa vida é você, Buba! Num encare isso como cobrança, porque num é. É só uma sensação que tive porque, de todas mulheres de meus filho que conheci até hoje, você foi a única com quem meu santo se bateu”, afirmará o pai de Venâncio, deixando Buda completamente sem reação.