Renascer: Como será a trágica morte de Tião Galinha?

Existe a possibilidade de que o autor responsável pelo remake mantenha a morte do personagem exatamente da mesma forma que a da versão original.

O final de um dos principais personagens da novela das 21h da TV Globo, será triste e terá uma descoberta chocante. Há a possibilidade de Bruno Luperi manter o fim catastrófico de Tião Galinha igual ao da primeira versão da trama. Caso o autor mantenha o enredo antigo do personagem, os telespectadores verão o empregado morrendo na cadeia.

Isso acontece após seus planos de ficar rico não ocorrerem como o esperado. Tião acredita que uma galinha específica é premiada, e ficará obcecado pelo “ovo de ouro”. Após botar isso na cabeça, ele anda pra lá e pra cá com sua galinha, para não perder-lá e ver quando ela botará o ovo tão especial.

Para Tião, após ser preso, não haverá outra saída a não ser se matar. Pensando isso, ele se enforca e deixa uma mensagem que deixará todos pensativos:

“Quem trabalha e mata a fome, não come o pão de ninguém. Quem ganha do que come, sempre come o pão de alguém”.