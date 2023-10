Renan Bolsonaro sobre ex-assessor: “esse print que ele fez foi uma maldade comigo”

O filho “zero quatro” do ex-presidente Jair Bolsonaro contou tudo sobre sexualidade, relação polêmica com Michele e futuro cargo político.

Amores, estou aqui assistindo a entrevista do Renan Bolsonaro no canal do youtube do Leo Dias, aonde o filho número quatro de Bolsonaro rasga o verbo sobre tudo o que o entrevistador pergunta ao decorrer da entrevista. Na primeira pergunta, ele já responde que pretende se candidatar a um cargo político sim, e que segundo ele tá no sangue da família e ele quer concorrer em Curitiba, mas que sabe que tem de comer muito arroz com feijão para isso acontecer.

Ao ser perguntando sobre ter um relacionamento com seu ex-assessor, Diego Pupe, Renan já disparou: “Fake News. Era meu amigo, começou a andar comigo em final de 2021. Mas acabo a amizade.”

Em seguida, o jornalista pergunta da relação de Renan com a madrasta, Michele Bolsonaro. Ele tentou se esquivou falando do seu papel como primeira dama, mas o jornalista insistiu e ele respondeu:

“Eu gosto da Michele. Quando eu vou em Brasília, ela me trata bem, trata bem de volta. E é isso. O que houve no passado já está resolvido hoje em dia.”