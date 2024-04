Rei do Porco clama a Deus para que destrave os caminhos e os pés de Bolsonaro

Um vídeo viralizou nas redes sociais e chegou até o meu grupo de fofoqueiras. Empresários do Mato Grosso oraram pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro e pediram para que ele voltasse ao comando do Brasil. Um dos empresários, Reinaldo Moraes, conhecido como “Rei do Porco”, ungiu os pés do ex-presidente.

“Tua palavra diz que onde ele colocar a planta dos pés, ele vai prosperar. Nós destravamos aquilo que colocaram no seu tornozelo”, diz um dos evangélicos presentes.

“Entregue o país para ele novamente, em nome de Jesus”, diz no vídeo.

Nas redes sociais, alguns internautas brincaram com a situação, afirmando que os empresários evangélicos estariam preparando o tornozelo de Bolsonaro para receber uma tornozeleira eletrônica, enquanto outros criticaram a utilização da religião na política.