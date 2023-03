Rei Charles III despeja Príncipe Harry e Maghan Markle de mansão

A propriedade agora pertence ao irmão de Harry, o príncipe Andrew.

O auge! Acho que a polêmica biografia lançada pelo príncipe Harry deu uma bela estremecida na família Real, falo isso pois, segundo o jornal Daily Mail, após a publicação do livro, a relação entre Harry e o Rei Charles III não está sendo uma das melhores, ao ponto o do monarca expulsar o próprio filho e sua nora, a princesa Maghan Markle, da mansão Frogmore Cottage.

Os pombinhos moravam na mansão, que era a única propriedade do casal na Inglaterra, antes de renunciarem aos seus deveres reais, em janeiro de 2020. Com o despejo, a propriedade passou a pertencer ao irmão de Harry, o príncipe Andrew.

De acordo com o jornalista britânico Omid Scobie, o casal, que ainda está em choque com a atitude do Rei, tem até o início do verão europeu para desocupar a mansão, o que provavelmente significa o fim da presença de ambos no Reino Unido.

“Tudo parece muito como um castigo cruel. É como se [a família] quisesse tirá-los de cena para sempre. Harry e Meghan têm até o início do verão para se mudarem. Inicialmente, eles receberam apenas algumas semanas, mas agora eles têm pelo menos até depois da coroação. […] Isso certamente significa o fim do tempo de Harry e Meghan no Reino Unido. Andrew está resistindo à ideia de se mudar para Frogmore Cottage depois que ela lhe foi oferecida na semana passada. Mas isso mostra que Harry e Meghan são impotentes para impedir o despejo”, afirmou Scobie.