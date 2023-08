Regis Danese sofre acidente de carro em Goiás

O cantor pediu orações pela sua saúde e apareceu machucado em suas redes sociais oficiais após o fato

Não precisou nem que eu me juntasse com as minhas fofoqueiras do Leme ou do Leblon para que eu ficasse sabendo que Regis Danese se acidentou. O cantor usou suas redes sociais para pedir orações para ele. O acidente aconteceu na região central de Goiás e ele estava a caminho de um show.

“Eu acabei de sofrer um acidente a caminho do show em Ceres. Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim! Eu estou com muita dor no abdômen. Meu irmão [Daniel Bruno Danese] não aconteceu nada, estava do meu lado. Deus é bom, Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Orem por mim”, disse ele na gravação em que aparece com o rosto ensanguentado.

Kelly Danese, sua esposa, falou sobre o acidente no seu Instagram. O marido foi encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja) e ele está bem. “Foi livramento… O carro acabou… Estejam em oração”, pediu ela, que está em Goiânia com a filha, Brenda.