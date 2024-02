Regina Casé fala sobre perda auditiva da filha: “No começo era difícil pra caramba”

Regina Casé completou 70 anos neste final de semana e Luciano Huck não deixou de chamar a musa para estar presente no palco do Domingão e contar um pouco de sua história. Regina não deixou de falar sobre sua filha, Benedita, que perdeu a audição por conta dos remédios que tomou após o nascimento.

“A Benedita nasceu ouvinte e ela ficou surda. Ela teve uma perda auditiva muito grave e que, hoje em dia, a gente lida bem, mas no começo era difícil pra caramba. No nascimento, tivemos várias questões e um descolamento de placenta, e ela tomou muito antibiótico. Então, a lesão no nervo auditivo dela foi por remédio. Então era muito difícil de aceitar que um bebê daquele tamanho, forte, tinha nascido ouvinte e tudo, passasse por isso. E eu também, o parto não foi levado de uma maneira que deu certo”, disse ela.

Então, a artista destacou o vínculo de mãe e filha que construiu com a herdeira ao longo da vida. “Todo dia eu olhava para ela e não sabia se ia dar, se ela ia sobreviver. Mas a gente se agarrou de um jeito que nunca mais a gente soltou. A gente criou um vínculo. E eu tinha medo de ser mãe, eu achava que não seria boa mãe. Depois que a gente vê no que ela deu”, afirmou.