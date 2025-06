Refugiada da guerra, modelo Bianca Soline volta ao Brasil e vira criadora de conteúdo adulto: “ganhando a vida com meu prazer”

Nascida no Brasil, mas com carreira na Europa, a modelo Bianca Soline, de 27 anos, surpreendeu ao revelar sua nova fase profissional: ela agora é criadora de conteúdo adulto no Telegram e no OnlyFans. A virada de chave veio após um episódio dramático em sua vida – Bianca fugiu da guerra na Ucrânia, onde morava com o ex-namorado ucraniano e trabalhava como modelo fotográfica.

“Morei quase dois anos em Kiev, mas com os ataques aumentando, eu precisei escolher entre ficar no meio do caos ou salvar minha vida. Voltei ao Brasil sozinha, com duas malas e nenhum plano, apenas com apoio da minha família, que é daqui. O que me salvou? Minha sensualidade”, conta Bianca.

Fotos: Divulgação

Acostumada às câmeras e ensaios como modelo internacional, a loira viu nas plataformas +18 uma forma imediata e rentável de recomeçar. E não demorou para viralizar: seus primeiros vídeos ultrapassaram 2 milhões de visualizações e ela já fatura mais do que no exterior, cerca de R$ 40 mil por mês.

“Já era fotografada nua para campanhas e projetos europeus. A diferença é que agora sou dona do meu corpo, da minha imagem, e do meu lucro. Eu decido o que mostrar, quando e como. E sim, eu ganho a vida com o meu prazer. Literalmente. Foi questão de sobrevivência, mas acabei me encontrando nisso”.

Fotos: Divulgação

Os conteúdos dela variam entre nudes sensuais, vídeos explícitos, bastidores do seu dia a dia e fetiches. Muitas fotos, inclusive, foram produzidas em viagens pelo mundo. Bianca revela que a maioria dos pedidos vem de homens curiosos com sua história e que muitos se sentem atraídos pelo contraste entre sua delicadeza estética e sua ousadia nas câmeras.

“Já tinha muitas fotos sensuais, sempre fui exibicionista. Guardava para mim, agora estou vendendo meu acervo”, conta. “Eu sou uma mistura de sobrevivente e provocadora. Vivi uma guerra de verdade e agora exploro guerras de desejo. Estou feliz, aliviada, livre e no controle”, afirma.

Fotos: Divulgação

A criadora diz ainda que não sente vergonha de nada do que faz. Pelo contrário: para ela, entrar nesse universo foi um ato de libertação. “Ser sexy nunca foi problema para mim. Eu só transformei minha sensualidade em renda. E quer saber? Nunca fui tão eu mesma. Estou curtindo mais do que as campanhas de moda e as fotos para revistas”.

Com visual marcante, fluente em ucraniano e com uma personalidade entre o exótico e o atrevido, Bianca Soline promete se tornar um dos novos fenômenos das plataformas de conteúdo adulto.