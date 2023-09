Reestreia na MTV: O novo Beija Sapo é um reflexo da Geração Z

Apresentado por Valentina Bandeira, o programa de maior sucesso na MTV que formava casais nos anos 2000 está de volta.

Minha gente, como não lembrar desse clássico do entretenimento dos anos 2000? Nossa, como eu amava esse programa e fiquei eufórica com esse retorno grandioso. Para quem não lembra ou não era nascido na época, o Beija Sapo foi apresentado por Daniella Cicarelli e tinha o seguinte formato: uma moça ou um rapaz eram a princesa ou o príncipe do dia. Três pretendentes eram os “sapos”, pessoas dispostas a mostrarem suas características e desenvolturas para conquistarem os protagonistas, por meio de perguntas e respostas, provas e declarações de amor.



O programa seguia uma linha heteronormativa, com homens tentando conquistar mulheres e vice-versa, sem menções a questões como bissexualidade, identidades de gênero ou relacionamentos abertos, por exemplo. Houve poucos episódios com participantes homossexuais.



A novo formato do programa foi totalmente repaginada, com nova apresentadora, novo cenário e novas condutas de relacionamento e sexualidade entre os participantes. Agora, os “sapos” e “príncipes/princesas” são em grande parte integrantes da geração Z e demonstram ter orientações mais abertas, fluidas e conscientes de suas sexualidades, identidades e formatos de relações. Num episódio, por exemplo, a participante principal é uma mulher trans, cujo coração é disputado por três homens cis. Entre eles, há quem beije meninos e meninas, enquanto outro já avisa que não é monogâmico e está num relacionamento aberto.



A cultura de aplicativos de relacionamento está muito presente na nova versão do programa. O novo Beija Sapo é patrocinado por um dos maiores aplicativos deste gênero no mundo, o Tinder, e uma das provas é focada na análise dos perfis dos sapos nesta plataforma. Algo do tipo nem de longe existia no Beija Sapo original, quando a principal rede de relacionamentos no Brasil era o Orkut, acessado apenas por computadores (nem smartphones estavam presentes no dia a dia).



A pegação continua quente durante todo o programa. A cada bloco, a princesa/o príncipe elimina um dos sapos da disputa, e o eliminado nunca sai na seca. A pessoa vai para uma área do estúdio conhecida como Brejódromo onde pode ter uma nova chance com alguém da plateia. Com frequência, o eliminado ganha uma certa vantagem: muitos dos beijos que ocorrem nessa área são triplos, sob muitos aplausos e gritos do público, além do olhar de surpresa e susto da apresentadora Valentina Bandeira, que se diverte com os participantes e incentiva a pegação e o romance da galera.