RedeTV! afasta Nelson Rubens após inúmeras denúncias de assédio moral

Gente, estou aqui tomando o meu cafezinho de lei para poder aproveitar esse feriadão, eis que recebo um áudio da minha amiga do Cosme Velho sobre o Nelson Rubens.

Acontece que o apresentador foi suspenso pela RedeTV! após receber inúmeras denúncias de assédio moral e conduta inadequada nos bastidores do programa “TV Fama”.

De acordo com a reportagem do portal Notícias da TV, essa decisão da emissora foi motivada pela recorrência de episódios envolvendo gritos, agressões verbais e comportamentos desrespeitosos dirigidos a colegas de equipe, como maquiadores, camareiras, técnicos e produtores.

Segundo os bastidores do TV Fama, os funcionários descreveram Rubens como alguém que “trata as pessoas como lixo”

Em um comunicado, a RedeTV! enfatizou que “não comenta casos de compliance”, e não deu nenhum detalhe sobre a suspensão de Nelson Rubens.

A emissora comunicou que o afastamento do apresentador termina neste final desta semana, mas ressaltou que ele não participará do TV Fama nem na edição ao vivo de sexta-feira (20), nem nas gravações previstas para sábado (21). Nessa úlitma terça-feira, o programa foi conduzido por Leão Lobo e Flávia Noronha, que dividem a apresentação com Rubens.

O TV Fama é geralmente exibido às segundas, terças, quintas e sábados, mas a programação desta semana sofreu alterações por conta dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.