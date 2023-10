Record TV perde patrocinador após expulsão de Sheherazade

Na nota, o patrocinador declarou o seu apoio a jornalista que foi expulsa do reality e disse não compactuar com as decisões da emissora.

Amores, na tarde de ontem contei para vocês sobre a expulsão da jornalista Rachel Sheherazade, do reality show A Fazenda, após a mesma ser acusada de agressão pela também participante do programa Jenny Miranda. Pois bem, diante de tudo o que aconteceu, na tarde desta sexta-feira (20), o Grupo Empresarial Adir, publicou uma nota informando que, devido a atitude da emissora, ele deixará de patrocinar o programa e até mesmo a própria emissora. “O Grupo Empresarial Adir, vem por meio de seu CEO Lucas Schuster e suas 12 empresas, informa ao público que cancelou na tarde de ontem (19) o oferecimento do programa “A Fazenda 15” da Record TV, em 6 praças da emissora. O grupo não compactua com ações manipuladas e arbitrárias da emissora! Nossa solidariedade à Rachel Sheherazade”, declarou o comunicado.