Record TV faz demissão em massa em sua equipe de Jornalismo 

Assim como a Rede Globo, a emissora do bispo evangélico Edir Macedo também resolveu fazer um corte de custos generoso.

Amores, assim como, recentemente, aconteceu na Globo, a bruxa está solta, nesta segunda-feira (17), na emissora Record TV, fazendo com que a mesma fizesse um corte bem generoso em seus gastos, demitindo assim diversos de seus funcionários, em especial, os da área do jornalismo.

Dentre os funcionários que foram demitidos no início desta semana está a apresentadora Patrícia Costa, que comandava as edições de sábado do “Fala Brasil”.

Além de grandes apresentadores, a Record também decidiu assinar a demissão de profissionais de vídeo e alguns chefes, que possuíam salários bem altos, como o gerente de esportes da emissora, Grego Georgios Theodorakopoulos, e a coordenadora de edição digital, Carmen Farão.