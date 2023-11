Record não noticia acusação de agressão feita por Ana Hickmann

Ana Hickmann teve o seu nome diante dos holofotes e viu sua vida inteira dentro das casas dos brasileiros, mas a emissora em que a apresentadora trabalha não noticiou o boletim de ocorrência dela feito contra o marido. O Domingo Espetacular teve total abertura para fazer uma matéria sobre o fato, mas preferiu não noticiar o caso de violência doméstica e o boletim de ocorrência feito por Ana.

O caso aconteceu no sábado (11), e de acordo com o F5 a orientação foi da direção da emissora, que tange preservar a comandante do programa Hoje em Dia.

O assunto só virá à tona quando a ex-modelo se sentir confortável para falar da situação. Sua participação no programa desta segunda (13), não estava garantida.