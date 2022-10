Record não exibe treta entre Tiago Ramos e Thomaz Costa na Fazenda

Modelo e ex-muso do Only Fans quase saíram no quebra quebra e a produção precisou intervir

Estaria a produção do reality da Record passando pano para as tretas que poderiam dar o que falar no reality? Thomaz Costa e Tiago Ramos deram o que falar quando os nervos começaram a esquentar e a produção teve que contê-los. Afe! Os internautas foram à loucura e disseram que a emissora não quis mostrar a briga que aconteceu no intervalo, durante a formação da roça. Os fãs ainda tinham esperança que a briga fosse exibida na quinta (12), mas não rolou e a briga ficou só para quem estava presencialmente no reality. Os peões na sede chegaram a comentar sobre uma briga muito feia entre os dois, mas os internautas ficaram sem entender, por não viram nada, nada. “Eu acho que hoje teve uma das tretas mais loucas. Mano, entraram três ninjas para separar a briga! Nunca vi isso!”, comentou Thomaz.