Rebelde está de volta! RBD anuncia turnê mundial

Anúncio foi feito pelo Instagram dos cinco integrantes da banda mexicana que tomou o Brasil nos anos 2000

A alma Rebelde que habita em mim, saúda a alma Rebelde que habita em você, porque o nosso RBD está vivíssimo. A banda que carrega multidões nos anos 2000 acaba de anunciar uma turnê mundial por meio de um vídeo que já tomou conta do Twitter e dos fãs que esperavam ansioso o anúncio.

🚨 TA ACONTECENDO! Em vídeo emocionante, integrantes do RBD divulgam vídeo onde leva pra site com contagem regressiva para o dia 19 de janeiro.



SOY REBELDE WORLD pic.twitter.com/m5ghvGdhsX — Anahi Charts | fã clube (@AnahiOnCharts) December 19, 2022

O vídeo tem um link que manda os fãs diretamente para uma página com uma contagem regressiva. As datas e as cidades dos shows ainda não foram divulgadas, mas já aguardamos ansiosas por mais detalhes.

Anahí, Christopher, Christian, Dulce María e Maitê fizeram o anúncio e chegaram a arquivar suas fotos para o grande anúncio.