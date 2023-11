Rebelde Brasil vai voltar? De acordo com jornalista o reencontro é mais que certo

Depois da turnê da banda mexicana que movimentou o Brasil e o mundo, parece que os planos é fazer o reencontro da versão brasileira da novela

Cadê as minhas manas fofoqueiras e noveleiras que acompanharam o Rebelde Brasil quando lançou depois do sucesso do Rebelde no México? Pois bem, parece que a banda brasileira vai ganhar alguns shows especiais pelo Brasil para comemorar um “reencontro”. Nesta terça-feira, 28, os fãs da versão brasileira do grupo latino foram surpreendidos com a notícia de que eles deverão fazer uma turnê juntos em breve.

De acordo com Fábia Oliveira, o grupo retornará aos palcos em 2024 para uma turnê especial. Ela afirma que o grupo composto por Arthur Aguiar, Lua Blanco, Chay Suede, Mel Fronckowiack, Micael Borges e Sophia Abrahão está quase pronto para iniciar seus trabalhos.

Há um tempo atrás, Arthur Aguiar já vinha falando sobre o retorno do grupo: Depende de muitas coisas, inclusive, de todos quererem e isso é uma coisa que não está no meu domínio, como se dependesse só de mim. Depende de todo mundo querer porque eu acho que só faz sentido se todo mundo topar”, disse ele.