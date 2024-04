Rebel Wilson revela nome do ator com quem perdeu a virgindade aos 35 anos

Rebel Wilson contou detalhes sobre sua vida sexual no livro biográfico, ‘Rebel Rising’. A atriz contou que perdeu a virgindade com 35 anos de idade e ainda citou o nome do ator que foi para cama pela primeira vez com ela, trata-se de Mickey Gooch Jr., com quem atuou no filme “Como ser Solteira”.

“E, Micks, eu sei que isso pode ser novidade para você se estiver lendo isso, mas sim, perdi minha virgindade com você”, escreveu.

A artista já contou que chegou a fingir já ter feito sexo por vergonha de admitir ser virgem. “As pessoas falavam que perder a virgindade aos 24 era tarde, e eu pensava: ‘Meu Deus, meu número é 35. Vou parecer a maior perdedora’. Uma vez disse ao meu melhor amigo, para evitar as perguntas: ‘fiz [sexo] para acabar logo com isso quando tinha 23 anos’”.