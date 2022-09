Rebecca e Ludmilla não são amigas: “Não tem motivo”

Participação da mc no ‘Quem Pode, Pod’ não deixou de falar da sua antiga amizade com Lud

Habla mesmo e não nos esconda nada, hein, Rebecca! A mc participou do podcast ‘Quem Pode, Pod’ e não deixou de falar da sua amizade passada com Ludmilla que hoje só fica na memória dos fãs e amigos. Rebecca ainda disse que não sabe o motivo que as duas deixaram de se falar, mas sabe que a mídia alimenta muita coisa que nem sempre é verdade.

“Naquela época nós éramos amigas, hoje em dia não somos mais”, disse a cantora. Em seguida, Gio Ewbank pediu mais detalhes e a cantora disse: “Eu não sei também, não tem motivo […] A internet também alimenta muitas coisas, então cada uma seguiu o seu caminho e é isso […] Eu sou super de boa, cada um no seu quadrado”.

Rebecca ainda contou que Lud a presenteou com a música ‘Cai de Boca’. “Ela era musa da escola [Salgueiro] e nós tínhamos muitos amigos em comum. Ela estava escrevendo muitas músicas e escolheu dar essa pra mim”, disparou.