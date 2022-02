‘Um Lugar ao Sol’: Eduardo Moscovis entra na novela para reaquecer o coração de Rebeca

Na reta final da novela o ator viverá um novo romance com a ex-modelo

Os últimos capítulos da novela ‘Um Lugar ao Sol’ prometem muita confusão no coração dos personagens, e Rebeca, Andrea Beltrão, não ficou fora dessa. A ex-modelo viverá uma antiga paixão com Edgar, Eduardo Moscovis.

O pai de Cecília, Fernanda Marques, mostrará ser um homem diferente do passado e tentará viver o romance. Tudo isso porque os fãs da novela saberão que Edgar tem um histórico de dependência química, que lhe custou muitos anos afastado da família.

Andrea Beltrão e Eduardo Moscovis em gravação de Um Lugar ao Sol em agosto de 2021

Em entrevista para o jornal O Globo, o ator explicou sobre o caso dos dois. “No passado, ele e Rebeca eram um casal de namorados, modelos, e em algum momento ele foi lançado à carreira internacional e não conseguiu lidar com aquilo tudo, desenvolveu vícios. Eles tiveram a filha, mas ele não foi presente”, disse.

Inspirado pelo calor do momento e sua saída do mundo das drogas, Edgar se sentirá pronto para recomeçar sua vida e reconquistar tudo aquilo que perdeu, inclusive sua filha. Essa reaproximação reaquecerá a relação do ex namorado com Rebeca.

Não pense que a ex modelo não pensará no histórico do pai de Cecília, pois ela só se enrola com ele quando vê que realmente ele está mudado e demonstra ser um homem diferente.

Quem diria, hein? Depois do chifre, Rebeca ressurge das cinzas com um amor do passado. Eu amo!