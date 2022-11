Rebeca Andrade conquista medalha de ouro em Mundial de Ginástica

Competição foi disputada em Liverpool, na Inglaterra e o Brasil saiu vitorioso do mundial

Coloquem mais essa na conta do Brasil, porque merecemos demais sermos representados por Rebeca Andrade. A ginasta levou a melhor no Mundial de Ginástica em Liverpool, na Inglaterra, trazendo a medalha de ouro para as terras brasileiras.

A brasileira já foi muito bem falada nas redes sociais e os que acompanhavam a ginasta de perto sabiam que ele tinha grandes chances de trazer o ouro. Não deu outra!

Vale lembrar que a musa ficou em 1º lugar nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. A melhor das melhores!