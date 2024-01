Rebeca Abravanel dá à luz ao seu primeiro filho com Pato

Benjamim é o 14º neto de Silvio Santos.

Amores, no último dia 12 (janeiro), a apresentadora e herdeira de Silvio Santos, Rebeca Abravanel deu à luz ao seu primeiro filho com o jogador de futebol Alexandre Pato, sendo ele o 14º neto do dono do SBT.

O mais novo baby da família Abravanel nasceu no Hospital Albert Einstein em São Paulo e se chama Benjamim.

Até o momento, nenhum de seus genitores falou sobre o nascimento do neném nas redes sociais.