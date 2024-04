Reação de Deniziane ao ver beijo de Matteus e Isabelle no BBB dá o que falar

Deu o que falar! A câmera do reality da Globo não perdeu a cara de Deniziane vendo o beijo de Matteus e Isabelle no reality após a sua saída. Vale ressaltar que Matteus e Anny viveram um affair até a sua saída, após o episódio, ele engatou um affair com Isabelle.

Durante a grande final, o vídeo do beijo de Matteus e Isabelle foi exibido e o rosto de Deniziane apareceu logo abaixo. Ela estava com a expressão séria enquanto observava o vídeo. Com isso, os internautas fizeram vários comentários no X, antigo Twitter.

“A cara da Deniziane com o beijo de Mabelle. O câmera não é inocente”, disse um fã. “A Deniziane fazendo de tudo para não esboçar nenhuma reação porque sabe que está sendo filmada”, declarou outro. “Meu Deus, mostrando a reação da Deniziane com o beijo do Matteus com a Isabelle e ela estática”, escreveu mais um.