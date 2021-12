Ravi vai ser preso!

Em Um Lugar ao Sol, Ravi será preso após brigar e agredir seu patrão em uma lanchonete. Joy vai visita-lo na cadeia.

Após agredir seu patrão o rapaz vai parar na cadeia, tadinho…

Gente tô quase ligando pra Márcia Sensitiva e pedindo um banho de quebra de maldição para o Ravi. Meu Deus, que garoto sem sorte! Vou contar para vocês o que vai rolar com o amigo de Christian/Renato…

Ravi estará empregado em um lanchonete e em uma noite o seu patrão dará a ele um frango para que ele leve para casa. O rapaz dará a comida para seu filho, que passará muito mal.

Leia também Divo Rafa Uccman chama look de Gkay de Hinodê e ela rebate

A vida do rapaz continua complicada. Foto: Reprodução.

Ao chegar no trabalho no dia seguinte, Ravi saberá que outros funcionários que comeram o frango passaram pela mesma situação na noite. Ele ficará indignada com seu patrão e irá tirar satisfações.

O patrão de Ravi achará absurda a atitude ele, mesmo porque Ravi vai pedir para que ele coma o frango na sua frente. O rapaz ainda acusará seu patrão de dar comida podre aos funcionários e aí meu amor… o caldo entorna…

Ravi agride o homem, ele acabrá preso por conta desta agressão…

Joy irá visita-lo na cadeia. Foto: Reprodução.

Já na cadeia, Joy vai visita-lo e questiona o rapaz sobre o que houve entre eles para que ele tenha ido para a prisão. Ela contará para ele que o filho do casal ainda segue doente e que eles não tem dinheiro para pagar a fiança. Ela levantará a hipótese de pedir para Christian/Renato, mas Ravi não aceitará a proposta de maneira alguma.

Ih… como será que Ravi sairá dessa pessoal?