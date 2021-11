Ravi brilha mais que Cauã em novela das 9.

Parece que os telespectadores já tem um queridinho em Um Lugar ao Sol e o nome dele é Ravi.

É começar uma novela ou série que naturalmente elegemos nossos personagens preferidos. Seja por sua atuação ou pela história do personagem, os brasileiros amam e odeiam na mesma intensidade e óbvio, as preferências muitas vezes são escancaradas…

O ator Juan Paiva já participou de “Totalmente Demais”. Foto: Instagram/repodução.

O público se simpatizou com o personagem Ravi de Um Lugar ao Sol. O personagem é interpretado por Juan Paiva e vem arrasando na atuação! Ravi é o melhor amigo de Christian (Cauã Reymond). Na trama, eles cresceram no orfanato, são amigos desde a infância e Ravi vai morar com Christian no Rio de Janeiro. Ele é uma espécie de amigo confidente do protagonista, sabe como? Inclusive Ravi sabe que Christian assumiu a identidade de seu irmão, Renato. Ravi também terá um filho com Joyce. Ele salva a vida da moça e se torna pai.

Juan Paiva tem também em seu currículo, Malhação. Foto: Instagram/reprodução.

Na vida real, Juan Paiva também é pai de uma menina, fruto de seu relacionamento com Luana Souza. O ator já trabalhou na novela “Totalmente Demais”, com um papel de destaque em que interpretava o cadeirante Wesley. Também fez bonito em Malhação – Viva a Diferença ao dar vida ao personagem Anderson. O ator também atuou no seriado sucesso da Globoplay “As Five”.

É muito comum nas produções televisivas o personagem secundário, no caso o melhor amigo, brilhar mais que o protagonista. Talvez porque eles sejam mais reais, mais interessantes que o mocinho sofredor, não acham?

Será que vai rolar uma pontinha de ciúmes por parte de Cauã?