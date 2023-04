Raul Gazolla diz que não tem medo dos processos de Paula Thomaz: “Quero que ela se fod*”

Ator deu entrevista ao podcast Cara a Tapa e disse que ela não tem interesse em o processar, só quer ficar de abajur na história

Raul Gazolla deu o que falar em entrevista para o podcast ‘Cara a Tapa’. O ator falou sobre Paula Thomaz, responsável pelo assasinato de Daniela Perez e contou que não tem medo dos processos de Paula, dizendo que o seu interesse é ficar quieta diante dessa história, afinal, ninguém quer entrevista com ela.

“Eu quero que ela se foda. Ela processou Glória por causa de uma idiotice que Glória a chamou de vagabunda, assassina, não sei o que. Parece que sim, ela pode me processar a vontade, eu acabo com a raça dela no tribunal”, disse ele.

Raul ainda diz que sua piscopatia é tão grande que ela quer ficar de abajur de canto na história sobre o assassinato. “Vou te dizer, ela é tão psicopata que ela não tem interesse em me processar, ela não aparece, ninguém pega ela para dar entrevista, ela quer ficar invisível”, finalizou.