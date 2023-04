Raul Gazolla conta que atriz de ‘Travessia’ sofreu assédio: “Vai na direção e conte”

Ex-namorado da filha assassinada de Glória Perez soltou o verbo em entrevista ao ‘Jusara Defende’ e não deixou de lembrar do caso de Daniela Perez

Raul Gazolla contou que uma colega de ‘Travessia’ sofreu assédio nos bastidores das gravações. O ator contou que ela deveria informar a direção para tomar as medidas necessárias diante do caso. Em entrevista ao ‘Jusara Defende’, ele ainda lembrou do caso de Daniela Perez, que foi assassinada por Guilherme de Pádua nas mesmas circunstâncias.

“Se alguém começar a te incomodar, a te seguir, alerte alguém e tome providências para você não cair na armadilha de alguém que é psicopata e nem sabe”, disse ele.

E continuou: “Na novela que eu estou agora uma colega de trabalho me contou que aconteceu algo assim”. Raul ainda diz que aconselhou ela a dizer na direção o fato e a atriz ressaltou que não chegou ao momento do fato se consumar: “Mas também não tinha acontecido com a Dani, vai na direção e conte. Não vai fazer nada até fazer, acho que o silêncio mata”, finalizou.