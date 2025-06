Rato morto é encontrado dentro de fralda de bebê; mãe denuncia o caso à polícia

Amores, estava saboreando meu bowl de grãos com quinoa, lentilha, grão-de-bico e frango desfiado. Eis que recebo uma imagem que quase me fez regurgitar o que já havia ingerido… Gente, uma mãe achou um rato morto dentro da fralda do bebê. Meu Deus do céu! Isso é um absurdo sem tamanho que poderia pôr em risco a saúde da criança… Tô indignada!

Bem, acontece que, no fim de maio, Mariana Sobral encontrou um rato dentro das camadas internas de uma fralda descartável de seu bebê, de 1 mês de idade. Em entrevista ao Bom Dia RJ, a mulher alegou que só percebeu a presença do roedor durante a manhã seguinte, quando foi trocar o filho.

“Por volta das 3h30 da manhã, acordei pra trocá-lo e amamentá-lo, como de costume. Fiz isso no escuro e a surpresa veio na manhã seguinte, por volta de 7h30 da manhã, quando fui trocá-lo novamente e percebi que tinha um corpo estranho. Esse corpo estranho com todas as características de um rato”, revelou a mãe.

Além do camundongo, havia rastros de sangue do animal pela lateral da fralda (Reprodução/TV Globo)

Mariana contou que ficou em pânico quando viu o roedor na parte interna da fralda e contatou o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da marca para cobrar explicações sobre o caso, provavelmente uma falha na produção, que poderia ter colocado a saúde de seu bebê em risco.

“Em desespero e choque, o que eu pensei naquele momento foi em higienizar a área [íntima do bebê] e ligar pro SAC [da marca de fraldas]”, reforçou.

A mãe revelou que contatou o SAC da marca de fraldas, mas eles não expressaram preocupação com o bebê (Reprodução/TV Globo)

A mãe da criança afirmou que o pacote estava lacrado corretamente antes de abri-lo para usar no filho e destacou que, além do rato, na lateral da fralda também havia sangue do animal.

“Liguei pro SAC e, em momento algum, eles tiveram preocupação com a saúde do meu filho, e sim, se o que eu estava alegando era verdade”, completou.

Segundo a reportagem do Bom Dia RJ, Mariana Sobral levou o caso à Delegacia do Consumidor, onde a fralda foi apreendida para perícia.