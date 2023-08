Rato morde mulher em motel de BH e ela recebe indenização

A vítima estava dormindo na companhia do namorado quando o animal mordeu o seu dedo no Motel Le Monde, na Pampulha

Uma mulher teve o seu dedo do pé mordido por um rato enquanto ela aproveitava uns bons amassos com o seu namorado em um motel em Belo Horizonte. De acordo com o G1, a mulher será indenizada pelo local.

Os dois foram comemorar o aniversário de um ano de namoro no Motel Le Monde, que fica localizado no Anel Rodoviário, na região da Pampulha. O caso ocorreu no dia 14 de janeiro do ano passado, mas só agora o caso veio ao conhecimento público e à justiça.

O casal irá receber R$2 mil por danos morais.