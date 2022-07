Ratinho faz aposta de 100 mil reais e tem que pagar para funcionário do SBT

Que a sorte de “Tonhão” venha habitar em mim, amém! Durante o Programa do Ratinho, do SBT o apresentador apostou que o colaborador da emissora devia acertar a bola em um buraco na lateral de um gol. Ele ainda afirmou que pararia do próprio bolso pois seria contra as regras da emissora: “Se você acertar aqui eu te dou 100 mil reais, vou dar do meu bolso, isso é contra as regras”. Falou Ratinho.

“Tonhão” como é conhecido o funcionário da rede, trabalha na emissora há 27 anos e teve três chances para acertar o buraco e o acerto foi de primeira, em seguida todos os colegas comemoram a conquista de “Tonhão”. Venha conferir.