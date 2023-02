Ratinho se recusa a usar a linguagem neutra e humilha funcionária: “Vai pra put* que pariu, some daqui”

A funcionária do apresentador apenas havia lhe alertado sobre a falta do uso da linguagem neutra em seus pronunciamentos.

Durante o período de pós operatório que o apresentador Ratinho está passando, o mesmo resolveu gravar um vídeo de agradecimento aos fãs que estão lhe mandando todas as energias positivas, porém, enquanto gravava o vídeo o apresentador foi totalmente estupdo e grosseiro com a funcionária que lhe acompanhava o que não agradou o público.

No vídeo aparece sentado em uma cama, coberto e com diversos travesseiros, dizendo:”Estou me recuperando, aqui, dessa cirurgia pesada que eu fiz. Queria dizer a todas e a todos do Brasil…”, iniciou o apresentador.

A funcionária que estava lhe gravando então o interrompe para alertá-lo sobre o uso da linguagem neutra, dizendo: “Chefe, tem que falar ‘todes’. Agora tem que falar ‘todes’, também. Vamos gravar de novo”.

Completamente irritado com o que acabara de ouvir, o apresentador perde o controle e começa a gritar e ofender a funcionária que só quis lhe ajudar.

“‘Todes’? Agora tem que falar ‘todes’? Eu sou obrigado a falar ‘todes’? Não vou gravar, vai pra put* que pariu, não vou gravar porr* nenhuma. Que ‘todes’, eu não sei o que é ‘todes’. Vai embora, some daqui”, gritou o apresentador.

🚨VEJA: Em vídeo, Ratinho se “irrita” com funcionária após ela pedir para ele falar “todes”.



A atitude de Ratinho foi duramente reprovada por grande parte dos internautas, que acharam desnecessária a reação do mesmo em relação a moça. Confiram alguns dos comentários que estão rodando pela web: