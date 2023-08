Ratinho saiu da Record porque Bispo o acusou de jabá com José Serra

O apresentador do SBT contou detalhes sobre o fato que se abateu diante de sua carreira em entrevista ao ‘Ticaracaticast’

Ganhando quase um milhão e meio por mês em 1997, o querido Ratinho, o qual sou fã de carteirinha, estava praticamente no seu ápice na Record quando foi convocado para uma reunião de emergência pelo bispo Honorilton Gonçalves, que foi responsável direção artística da RecordTV entre 1998 e 2013. O apresentador contou que foi acusado de fazer jabá com José Serra.

“Fiquei um ano na Record, sempre fui bem apaixonado pelo SBT, mas quando surgiu aquele bispo Honorilton me chamou, nunca ,e chamava, cheguei lá e ele me falou que ia cortar o meu salário pela metade. Eu já tinha comprado umas coisas e tinha que pagar. Ele disse que eu estava fazendo jabá e disse que eu tinha levado o José Serra no programa, mas eu levei porque ele era Ministro da Saúde, para dar seriedade ao programa”, disse.

Ratinho ainda continua explicando: “Aí eu pedi uma lista de quem pode e quem não pode, ele começou a me xingar e eu disse que não deixaria ele acabar com meu contrato. Você pode mexer com tudo comigo, mas não mexa com minha integridade. O certo não dá errado e o errado não dá certo”, finalizou.