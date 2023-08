Ratinho revela que não deixa esposa assistir filme pornô para não ter seu pênis comparado com os dos produtores de conteúdo adulto

O apresentador lamenta que, com o passar dos anos, a sua rotina sexual diminuiu, mas que nunca fez o uso de estimulantes sexuais.

Insegurança ou precaução? Amores, durante a sua participação no podcast Ticaracaticast,que apresentado pelo comunicadores Carioca e Bola, o apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho, abriu o jogo ao falar sobre a sua vida sexual com a sua esposa, Solange Martinez Massa, com quem ele está casado há mais de 40 anos. Durante o bate-papo, Ratinho revela que prefere que sua esposa não assista filmes de entretenimento adulto, para evitar que a mesma compare o seu pênis com os órgãos genitais dos atores pornôs, que geralmente são acima da média.

“É burro o cara que mostra [pornografia] porque elas [as esposas] começam a comparar [com aqueles] pintão bonitos pornográficos, [e pensam] ‘olha para aquela bosta que você tem ali’ e [falam] ‘vou embora’. Olha aquilo lá [o pênis do marido] dá uma desanimada nela. Não mostra não”, afirmou o dono da Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná.

Ainda falando sobre sua vida sexual, com Solange, Ratinho conta que nunca fez o uso de estimulantes sexuais, mas, lamentando, ele confessa que com o decorrer da idade, a sua rotina sexual diminuiu.

“Quando você tem 25 anos ‘almoça’ três, quatro vezes por semana. Agora é uma marmita por semana, uma vez por mês e olhe lá. Dá uma desanimada. Eu queria ter mais”, lamentou o apresentador.