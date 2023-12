Ratinho é condenado por não pagar médico e terá que desembolsar R$21 mil

Sergio Felizola atendeu sua mãe em 2019 e o apresentador nunca pagou os honorários do profissional da saúde

Eita! A Justiça de São Paulo condenou Ratinho a pagar R$21,7 mil ao médico Sérgio Felizola por um atendimento que ele fez à mãe do apresentador e não recebeu seus honorários. Maria Talarico Massa, foi atendida em 2019 e o valor será corrigido por juros e correção monetária, de acordo com o UOL.

Maria foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e, posteriormente, no Hospital São Luiz, onde recebeu os cuidados do médico citado acima. A Justiça ainda conta que não houve pagamento dos cuidados prestados à mãe do apresentador.

Ratinho, em sua defesa, alega que pagou todos os serviços hospitalares, totalizando mais de R$ 340 mil. “Não existe qualquer débito com o hospital ou com qualquer médico que, porventura, a tenha atendido”, afirmou à Justiça. O juiz do caso não aceitou a justificativa.