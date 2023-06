Ratinho (bem bravo), esclarece o motivo que gostaria de ter a parada gay no Sambódromo

Apresentador soltou o verbo e chegou a perder ainda no comando do seu programa falando sobre um possível processo

Olha ele! Ratinho solta o verbo no seu programa no SBT e falou sobre a parada gay ser no Sambódromo ao invés de acontecer na Avenida Paulista. O apresentador ressalta que o seu comentário não é homofóbico e diz que na avenida possuem diversos hospitais de uso público. Além disso, ele diz que foram gastos milhões na construção do Sambódromo.

“Teve uns babacas na internet que eu sou contra que eu detonei a parada, eu disse que parada gay não deve ser na Av. Paulista e sim lá no Sambódromo, foi isso que eu falei e não vou mudar, como acho que a festa do final do ano não deve ser na Paulista, vocês gastaram um dinheirão para fazer aquela porr*, põe festa lá, tem 12 hospitais na Paulista”, iniciou.

AGORA: Ao vivo, ratinho fala sobre a polêmica…. #ProgramaDoRatinho pic.twitter.com/tAvL7QG9YC — Brenno De Moura  (@mbrenno_) June 27, 2023

Ele ainda completa: “Vá para o quinto dos infernos, pronto, acabou. Uma babaquice, um mimimi agora não pode nem colocar mais chapéu de caipira porque está denegrindo a imagem do caipira, essa internet é muito chata, eu tô de saco cheio. Tem um cidadão que disse que vai me processar, eu vou mostrar sua ficha corrida, eu gosto de confusão mesmo”, finalizou.