Ratinho: “A Parada Gay é um outro carnaval dos viados e das sapatão”

O apresentador do SBT foi extremamente homofóbico ao falar sobre um dos principais protestos que é feito anualmente em nosso país, a Parada Gay do Orgulho LGBT.

Minha gente, estou aqui, radiante, em minha casa no Leblon, quando me deparo com essa essa frase dita, nesta última quinta-feira (22), pelo apresentador Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho, ao vivo, durante o seu programa.

Primeiramente, eu queria deixar bem claro senhor Carlos Roberto Massa, que não é a primeira vez que o senhor usa o seu programa para destilar o ódio contra a comunidade gay, o que não condiz com a realidade da emissora que você trabalha, pois, vale ressaltar Ratinho, que o SBT foi um grande precursor deste movimento. Seu patrão, o apresentador Silvio Santos, que o diga. Lembra do show de calouros que era apresentado por transformistas? Tenha dó!

O que me intriga é que, o futuro dono do SBT, pelo menos é o que mais se comenta nos bastidores de Brasília e do Paraná, e sendo seu filho, o governador Carlos Roberto Massa Júnior, um dos possíveis candidatos à presidência da república, você fala uma pataquada, antiga e retrógrada, como essa.

Poh Ratinho! Não adianta você investir milhões em estrutura e em tecnologia sendo que o dono da Rede Massa e o apresentador de um dos programas mais populares da TV brasileira, tem essa mente mesquinha e pequena. Me economiza que eu estou gasta!

Para quem não faz ideia do que eu estou falando, no último dia 22, durante o seu programa, o apresentador das noites semanais do SBT, Ratinho, foi extremamente homofóbico ao falar sobre a Parada Gay do Orgulho LGBT.

“Como é aquele negócio lá? A parada gay… queria pedir, vai fazer lá no sambódromo, a bagunça lá domingo, vai lá no sambódromo gente, lá você fica pelado e faz o que você quiser. Deixa a Avenida Paulista para a família, para brincar com as crianças… Vai para a Parada Gay lá no diabo do sambódromo! Lá pode!”, declarou o apresentador.