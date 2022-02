Deolane oferece reality para Redetv! e pode virar apresentadora do TV Fama

As negociações estão avançadas e Doutora pede três dígitos

As negociações estão avançadas e Doutora pede três dígitos

Deolane está em negociações com a Redetv!, a mãe ‘tá estourada’. A doutora foi com a ideia de vender seu programa ‘Reality da Doutoras’, mas acabou sendo convidada para comandar o TV Fama, que deve mudar novamente de horário em breve.

Reality da Doutoras, Deolane, Dayanne e Daniele

O reality conta com a participação das suas duas irmãs, Dayanne e Daniele, e mostra o cotidiano das mulheres que esbanjam dinheiro, fama e riqueza. Segura as Kardashians do Brasil (meu Deus, é o fim).

O fenômeno midiático que é Deolane já soma mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e mais de 13 milhões de visualizações no clipe ‘Meu Menino’, que fez em homenagem ao falecido Kevin. A advogada pediu 3 dígitos para dar as caras no programa de fofocas da emissora, de acordo com o burburinho dos corredores da Redetv!

Deolane e falecido Kevin em Dubai

A movimentação faz parte das novas rodadas de reuniões que a TV tem feito em busca de audiência. O único problema é o valor que a viúva de Kevin tem pedido para realizar o programa, atrasando a realização do contrato. Será que vem aí?

Quer gostem ou não, a mãe consegue entregar o que promete e não faltará luxo e ostentação.