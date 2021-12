Bárbara é desmascarada por roubar textos em pleno jantar de família

Na novela “Um Lugar ao Sol”, a viã Bárbara será desmascarada em jantar de família por roubar os textos de Janine.

Uma ladra literária não é? A vilã será descoberta, pois não dá pra enganar todo mundo o tempo todo!

O cerco se fecha para Bárbara (Alinne Moraes) e com isso ela suborna sua amiga Janine (Indira Nascimento) para que ela não revele a todos que os textos da vilã, na verdade são de autoria dela. Com isso Bárbara segue fingindo ser uma grande escritora, aclamada por todos…

Para que Janine não dê com a língua nos dentes, Bárbara hospedará a amiga e verdadeira autora dos textos em um apartamento, mas o que ela não contava é que o Apto também será usado por Érica (Fernanda Freitas). Sem saber que a moça também está no imóvel, a vilã entrará no local falando sobre o acordo com Indira. Érica ouvirá tudo! Passada!

Bárbara tentará negar a farsa, mas será em vão. Foto: O Fuxico.

Logo depois em um jantar de família, Érica e Bárbara terão uma discussão bem feia. A personal trainer, com muita raiva, contará tudo para Santiago (José de Abreu) e Christian/Renato (Cauã Reymond).

Bárbara não confessará a princípio, mas o pai e o marido confrontarão a vilã, que acabará confessando tu-di-nho!

Ela e Janine tem um acordo que será revelado por Érica. Foto: Vix.

A vilã dará desculpas e tentará argumentar que pela primeira vez na vida sentiu que seu pai estava contente com sua postura. Ela pedirá desculpas a todos!

Lágrimas de crocodilo bebê!