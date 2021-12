BBB 22 tem confinamento já no dia 05 e líder começa com vantagens

O apresentador Tadeu Schmidt deu alguns spoilers sobre o BBB 22. Por meio de cartazes, frases misteriosos foram escritas.

Todos na expectativa para o BBB 2022? Tadeu Schimidt resolveu dar alguns spoilers.

Muito se especula sobre a próxima edição do Big Brother Brazil 22. As notícias brotam numa rapidez absurda e para acentuar e curiosidade dos telespectadores do reality show, Tadeu Schimidt resolveu dar alguns spoilers. Chega mais!

Será que vai ter quarto do líder? Quais serão as novas dinâmicas do jogo? Estas e outras séries de perguntas, Tadeu respondeu por meio de cartazes. Tudo muito enigmático, mas que de certa forma, já adiantam algumas informações para todos nós!

Leia também Viih Tube ronca no camarim do Denis, rouba quadriciclo de Lucas Selfie e posa linda de biquini

Foto: reprodução

Foto: reprodução

Foto: reprodução

Por exemplo, em um dos cartazes diz: “Um botão novo pra ser usado… ou não”, há também: “Um líder com mais privilégios. Aliás, não achei o quarto dele.” E também: “VIP e Xepa frente a frente.”

Foto: Revista Quem

Foto: O Globo

Foto: Folha de SP

Foto: O Globo

Tadeu, em seus cartazes não disse nada sobre os participantes, mas já sabemos alguns nomes confirmados para a atração, entre eles Sammy Lee (esposa de Pyong Lee), Pedro Scooby (surfista), o boy gato tatuado Lucas Lucco (cantor), Diego Hypólito (ginasta) que diga-se de passagem, por mim nem precisava desta persona no programa viu Boninho!

Muitos outros nomes surgirão e nós estamos de olho para saber tudo que vai rolar na casa mais vigiada do Brasil. Ansiosos para o BBB 22 menines?