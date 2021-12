“Você não é digna de respeito”, dispara Kamila Simioni em stories

Mais um capítulo da briga entre Kamila Simioni e Jojo Todynho. Desta vez a advogada mandou um recado à cantora.

Mais um capítulo da treta Kamila Simioni x Jojo Todynho.

A treta é antiga e não é de hoje que Kamila Simioni e Jojo Todynho não morrem de amores uma pela outra, aliás, muito pelo contrário, as brigas entre as duas foram muitas e tudo começou quando a mineira comparou a cantora com a leitoa que tem em seu sítio. A troca de farpas atravessou o tempo e até processo rolou, ainda corre na justiça…

Kamila Simioni está brava! Em seus stories, a advogada não economizou em suas palavras. Sem citar nomes, porém dando várias dicas para quem estava destinado seu recado, Simioni chegou a falar: “Você não é digna de respeito”.

A kamila deu textão viu! Em um momento do vídeo, falou: “O fato de você ter ficado calada e ter me processado faz de você alguém melhor do que eu? Ou melhor do que as outras pessoas? Não! Você acha mesmo que eu estou calada só porque você me processou? Meu amor… se tem uma coisa nessa vida que eu não tenho medo é de processo. Não que eu não respeite a justiça, porque eu respeito… mas eu só respeito as pessoas que me respeitam e você não é digna de respeito nem da minha pessoa, nem de ninguém… então se eu estou calada é porque para mim a treta já morreu.”

A advogada decidiu fazer os stories e mandar este recado, depois que seguidores enviaram a ela vídeos de Jojo Todynho e que a cantora supostamente estaria falando mal dela em sua rede social.

É babado atrás de babado minha gente! Será que vai rolar mais troca de farpas? Vamos acompanhar!