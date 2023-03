Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, acusa ex-marido de agressão

A influenciadora mostrou os hematomas no seu braço e contou mais detalhes sobre o caso em entrevista ao podcast ‘Vê se Pod’

Mais conhecida como Bruna Surfistinha, Raquel Pacheco contou detalhes sobre a relação de abuso que viveu com seu ex-marido no podcast ‘Vê se Pod’. De acordo com a vítima, o caso aconteceu quando ela segurava a filha no colo, não deixando de mostrar os hematomas que ficaram como marca do fato. Um Boletim de Ocorrência foi feito contra o companheiro.

“O pai das minhas filhas [Xico Santos] pegou uma conversa minha com o meu ex. Eu falava sobre coisas básicas da vida, ele era preocupado comigo e a gente falava assuntos corriqueiros. Ainda assim, o pai das minhas filhas não gostou nada disso”, disse Raquel.

Uma semana antes, Xico Santos usou as redes sociais para falar sobre a criação das filhas. “Mas vivi a paternidade de uma maneira diferente do que imaginava. Sendo pai em tempo integral e solo por 1ano e 5 meses. A “mãe”? Apegada à sua garrafa de vodka (consumindo uma por dia). Nossa! Mas ela precisa de ajuda, sim ela precisa de ajuda há 11 anos, aí a ajuda aparece, a oportunidade de vida nova se escancara. O tal sonho de ser “mãe”, Ah! Esse sonho vai dar um chacoalhão nela e ela vai ter forças. Não rolou! E Quem precisa de ajuda sou eu!!”, concluiu a legenda.

Raquel rebateu e não deixou barato: “Não estamos mais de mãos dadas como casal, mas estamos de mãos dadas por nossas filhas (…) Estamos tentando um bom convívio e morando juntos novamente para mantermos um clima de harmonia por elas que não merecem nada disso”, disse. “Pedimos respeito aos juízes de internet neste momento tão difícil que está sendo para nós dois. Agradeço às mensagens de apoio e aos julgadores de plantão, desejo muitos beijos de luz. Se todos nós nos organizarmos direitinho, cada um cuida da própria vida e tudo fica bem”, concluiu.