Rainha Elizabeth II: conheça filmes e séries que foram inspirados na história da monarca

Aqui você vai encontrar um pouco mais sobre a história da Rainha que marcou gerações.

O mundo inteiro encontra-se em alerta com as notícias que estão circulando na mídia a respeito da icônica Rainha Elizabeth II. Mas você conhece a história dessa monarca que é tão adorada?

Para te ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre a rainha do Reino Unido, separei uma playlist de filmes, séries e documentários bafônicos que foram inspirados na família real britânica e em seu reinado.

A Rainha

Sinopse: A notícia da morte da princesa Diana se espalha rapidamente pelo mundo. Incapaz de compreender a reação emocional do público britânico, a rainha Elizabeth II (Helen Mirren) se fecha com a família real no palácio Balmoral. Tony Blair (Michael Sheen), o recém-apontado primeiro-ministro britânico, percebe que os líderes do país precisam tomar medidas que os reaproximem da população e é com essa missão que ele procura a rainha.

The Crown

Sinopse: Em The Crown, a filha do rei George VI (Jared Harris), Elizabeth II (Claire Foy) sempre soube que não teria uma vida comum. Após a morte do seu pai em 1952, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, a começar pelas audiências semanais com os primeiro-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos de idade, mas com grandes compromissos vêm grandes responsabilidades. A pressão das obrigações com a coroa afetam completamente sua vida pessoal e Elizabeth precisa colocar suas prioridades em ordem para cumprir suas funções como rainha da Inglaterra.

Elizabeth – Memórias da Rainha

Sinopse: Este documentário imersivo revela o outro lado da Rainha Elizabeth II, com imagens raras dos primeiros anos de seu reinado e arquivos Reais inéditos, incluindo filmes caseiros.

Elizabeth: A Rainha Por Trás da Coroa

Sinopse: Imagens de arquivo raras apresentam um retrato da Rainha Elizabeth II nunca antes visto. Sua vida como mãe e esposa, a paixão pelos animais e as amizades improváveis

Elizabeth & Philip: Amor Real

Sinopse: Kirsty Young oferece uma visão única da vida da rainha e do príncipe Philip ao comemorarem seu septuagésimo aniversário de casamento em 2017. Desde o casamento de conto de fadas em 1947, o casal desfrutou do casamento real mais longo da história britânica. Eles experimentaram momentos de orgulho e sobreviveram a desafios, muitas vezes jogados em público, mas mantiveram seu caso de amor e a nação fortes.

Spencer

Sinopse: O casamento de Lady Di e o príncipe Charles esfriou há muito tempo. Embora os rumores de casos e divórcio sejam abundantes, a paz reina nas festividades de Natal na propriedade de Sandringham. Há comida, bebida, tiro e caça. Diana conhece o jogo, mas este ano as coisas serão muito diferentes. Spencer conta a história do que aconteceu durante aqueles dias decisivos.

O discurso do rei

Sinopse: O Príncipe Albert da Inglaterra deve ascender ao trono como Rei George VI, mas ele tem um problema de fala. Sabendo que o país precisa que seu marido seja capaz de se comunicar perfeitamente, Elizabeth contrata Lionel Logue, um ator australiano e fonoaudiólogo, para ajudar o Príncipe a superar a gagueira. Uma extraordinária amizade desenvolve-se entre os dois homens, e Logue usa meios não convencionais para ensinar o monarca a falar com segurança.