Rainer Cadete desabafa após filho ser vítima de racismo

Em entrevista à Revista Caras, o ator contou detalhes sobre o caso que o filho sofreu na escola

Se vocês não sabiam, vão saber agora que Rainer Cadete é pai de um adolescente negro de 16 anos. O ator contou, em entrevista à Revista Caras, que o seu filho já sofreu racismo na escola e lamentou a discriminação que ainda persiste em todos os ambientes da sociedade.

“Ainda precisamos caminhar bastante, isso é um problema sério. Pessoas pretas morrem diariamente neste País. Meu filho já sofreu racismo algumas vezes na escola e foi difícil. É um assunto muito complexo. O primeiro passo é saber que ele existe e que foi construído. E do mesmo jeito que foi construído, pode e deve ser destruído também”, completou.

O ator ainda disse que faz a linha pai amigo dele, Pietro. “Construímos essa relação com muita verdade. À medida que ele sentiu curiosidade sobre as coisas e me perguntou, fui falando sobre qualquer tema”, contou ele.