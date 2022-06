Rafinha Bastos para João Gordo: “Você tretou com Dado Dolabella e eu com a Wanessa camargo agora estamos juntos e eles também”

Rafinha Bastos entrevista João Gordo no podcast ‘Mais que 8 Minutos’ e fala sobre treta com o casal

Muita água passou debaixo da ponte até conseguirmos ter Rafinha Bastos e João Gordo juntos no podcast ‘Mais que 8 Minutos’. Os dois lembraram das tretas entre Dado Dolabella e João e o apresentador não deixou de comentar sobre sua treta com Wanessa Camargo.

“Você se arrepende de não ter batido nele”, perguntou Rafinha, cutucando João diante a treta que ele e Dolabella tiveram no passado.

“Eu ia perder o emprego se tivesse encostado a mão daquele cara ali, não ia ter casa. Aquilo foi divulgado 4 anos depois de ter acontecido, só em 2003. Só foram soltar quando foi soltar o site da MTV no Brasil, parecia que tinha acontecido de novo a treta. Bombou quando aconteceu e bombou depois. Fiz tanta coisa legal e só sou lembrado disso”, disse João Gordo.

No final, Rafinha ainda lembra que os dois tiveram desavenças com o casal, Rafinha com Wanessa e João com Dolabella. Que ironia do destino, hein?