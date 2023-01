Rafael Portugal sai em defesa de Dani Calabresa: “Peço carinho e respeito pela minha amiga”

O humorista ficou revoltado ao ver as críticas na redes diante do trabalho da colega no C.A.T. BBB

Rafael Portugal precisou vir até as telinhas para acalmar o público que ficou furioso ao saber que o humorista foi substituído por Dani Calabresa no C.A.T. BBB. Rafael pede respeito pelo trabalho da colega e ainda disse que ela foi uma inspiração para ele seguir na carreira de humorista. “Matérias sem sentido e muitas palavras de comparação e falta de respeito. Agradeço ao carinho pelo trabalho que fiz no CAT mas também peço carinho e respeito pela minha amiga Dani Calabresa”, disse ele. E completou: “Lembro quando ainda sonhava em trabalhar como ator comediante e sentado em uma lan house ficava assistindo vídeos de Stand Up e lá estava Dani já fazendo e já criando textos abrindo caminhos e possibilidades, conquistando espaço e sendo inspiração. Tenho o privilégio de ser da geração da Dani que faz tudo com muito carinho e talento. Obrigado Dani e todo respeito do mundo ao seu trabalho e trajetória”.