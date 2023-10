Rafael Portugal não esconde nervosismo ao apresentar novo talk-show

O humorista contou que fica se incentivando a criar coisas que coloquem o seu jeito e sua personalidade nos trabalhos

O mundo deu uma reviravolta na vida de Rafael Portugal e o muso está arrasando nos trabalhos pelo Brasil. O seu mais novo projeto é um talk-show para o canal Multishow. Rafael não esconde o nervosismo e diz que tenta se acalmar colocando um pouco dele em tudo que faz, como explica em entrevista à Caras.

“Sou meio assim nos meus trabalhos, sempre acho que existe uma outra pessoa para fazer aquilo melhor, as vezes acabo me sabotando”, disse em meio às gravações do ‘Portugal Show’, que estreou nesta segunda (16).

“Na minha cabeça funciona desse jeito: Primeiro eu fico feliz, depois eu penso: ‘Meu Deus, o que eu fiz da minha vida, não vou conseguir fazer’. E quando está para chegar eu falo: ‘Não, vou fazer bem, vou fazer meu melhor’. E eu mesmo vou me incentivando a criar coisas que coloquem o meu jeito e minha personalidade”, detalhou.