Rafael Cardoso procura João Guilherme para se explicar: “Não tenho preconceito”

Em entrevista para Mariana Morais, do Em Off, o ator contou detalhes de como ficou sua vida após o bafafá e revelou que conversou com o filho de Leonardo

Depois do maior bafafá envolvendo o top cropped de João Guilherme na semana de moda em Paris, Rafael Cardoso soltou o verbo em entrevista para Mariana Morais. O ator contou que não tem preconceito com nada e ainda disse que mandou mensagem para João depois que o fato tomou as devidas proporções na web. “Não vou dar entrevista sobre esse assunto agora, mas adianto que foi um equívoco. Infelizmente compartilhei o vídeo sem assistir. Não tenho preconceito com nada”, disse o ator. Ele ainda completa: “Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal entendido”, acrescentou.