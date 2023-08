Rafael Cardoso nega que vai abandonar sua carreira e confirma que será pai pela terceira vez

A assessoria de imprensa do ator acabou de soltar uma nota desmentindo que ele deixará a sua carreira como ator

Meus amores, a assessoria do Rafael Cardoso acabou de lançar uma nota dizendo que o ator continuará com a sua carreira e que terá um filho com a psicóloga Carol Ferraz. E também negaram que ele estivesse de mudança para o Mato Grosso do Sul.

“Essas informações, tanto quanto a estar morando numa fazenda no MS, quanto a dar um tempo na carreira, não procedem. Rafael é contratado da TV Globo, e está à disposição da emissora. Enquanto não é convocado para algum novo trabalho, está à frente de seus empreendimentos – que não estão localizados somente no Estado do Rio de Janeiro, trabalhando normalmente. Quanto à questão da gravidez da Carol Ferraz, ele está prestando todo apoio necessário